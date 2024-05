Due tentativi di truffa si sono verificati questa mattina a due signore anziane di Taurianova, in due zone diverse della città, dove dei sedicenti carabinieri hanno contattato le due signore, molto probabilmente per raggirarli per una truffa ai loro danni.

I casi si sono verificati nella zona del Largo Bizzurro e un’altra nelle vicinanze della Strada Comunale Canoro, addirittura dicendo, in un caso, che si dovevano recare nell’abitazione per effettuare una perquisizione. Nel secondo caso dicevano che chiamavano da Reggio Calabria e invitavano a recarsi sul posto perché doveva compilare degli atti per motivi vari.

I Carabinieri della Compagnia di Taurianova sono intervenuti prontamente per prendere in mano la situazione e confortando le signore anziane per la loro presenza sul territorio, invitandoli a non aprire a nessuno e se in caso qualcuno dovesse farsi vivo di chiamare immediatamente il 112 o la Caserma dei Carabinieri di Taurianova. Sembra che al momento nessuno si sia fatto vivo dei presunti truffatori spacciandosi appunto per carabinieri. Ma l’allerta da parte dei Carabinieri di Taurianova guidati dal Capitano Gaetano Borgese e dal Maresciallo Salvatore Barranco, è alta e invitano tutti a non aprire le porte a nessuno che si spaccia per militari, stando molto attenti.

(GL)