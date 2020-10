Si sono verificate due scosse di terremoto localizzate a Santo Stefano in Aspromonte, la prima alle ore 7.27 di magnitudo 2.9, la priù forte. Mentre un’altra scossa di magnitudo 2.0 alle ore 7.35.

Quella avvertita in maniera lieve dalla popolazione di Reggio Calabria è stata quella delle ore 7.27.

Continua ancora lo sciame sismico nella a Santo Stefano in Aspromonte, da ricordare le 8 scosse verificatersi nei giorni scorsi dove hanno destato qualche preoccupazione tra la popolazione.