Due pesi e due misure contro la reggina…negli articoli precedenti lo abbiamo detto senza peli sulla lingua. A decidere alla fine sarà il T.A.R. del 2 agosto

Il mondo del calcio si protegge facendo quadrato contro la reggina 1914 squadra del sud, dove la passione sportiva per gli amaranto è nel sangue di ogni reggino. Lo repitiamo fino alla noia la proprietà della reggina ha utilizzato una legge dello Stato Italiano, il concordato preventivo a continuazione aziendale con omologa approvata dal tribunale di Reggio Calabria. Pur pagando l’erario prima della decisione sull’ammmissione al ricorso della Fgci i vertici del calcio hanno detto No. Adesso hanno capito che non era un problema di pagamento. A non accettare il mondo del calcio italiano è l’utilizzo del concordato preventivo. Se non passa con la reggina, tutti si scorageranno nel non utilizzare questo strumento di legge nel mondo del calcio. È una questione di sopravvivenza per il mondo del pallone. Adesso sarà il T.A.R. a decidere seriamente. Una domanda la facciamo a voce alta… se il Tribunale amministrativo dirà sì…cosa si inventeranno Gravina e compagni per non iscrivere nel campionato di serie B La reggina?