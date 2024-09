L’Istituto Nazionale Azzurro, associazione umanitaria di ispirazione cattolica, è lieto di annunciare la cerimonia di apertura dell’anno istituzionale 2024/2025, che si terrà nella prestigiosa cornice della Città del Vaticano venerdì 11 ottobre. In questa occasione, saranno premiate cinque personalità di spicco provenienti da tutta Italia, tra le quali ben due sono illustri rappresentanti di Reggio Calabria.

Questo riconoscimento internazionale è riservato a individui che si distinguono per i valori di solidarietà, altruismo e servizio al prossimo, in perfetta sintonia con la missione dell’associazione. “Da reggino, non posso che esprimere la mia immensa gioia nel vedere riconosciuti a livello internazionale e nazionale due delle nostre eccellenze locali.” ha dichiarato il Presidente Festicini, aggiungendo “La presenza di due reggini tra i premiati sottolinea l’importanza del nostro territorio e il valore delle iniziative che promuovono il bene comune.”

I nomi dei premiati rimarranno top secret fino alla cerimonia. L’evento si preannuncia come una serata ricca di emozioni e significati, con la partecipazione di illustri personalità e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti per celebrare l’impegno e la dedizione al servizio degli altri.” Invitiamo tutti a seguire i prossimi aggiornamenti – ha dichiarato Festicini – e a partecipare a questa celebrazione dell’eccellenza e della solidarietà, che caratterizzano l’Istituto Nazionale Azzurro e la comunità reggina.