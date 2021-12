Ennesimo atto di violenza ieri sera a Cetraro nei confronti dell’auto, in quel momento in uso di Eugenio Galliano Iannelli, che si trovava parcheggiata nei pressi del ristorante Agape, di fronte al lungomare, Galliano Iannelli è proprietario. L’attentato è avvenuto prima delle 23,15 quando il proprietario del ristorante si è accorto di due fori di proiettile sulla parte anteriore del cofano dell’autovettura. I colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata, molto probabilmente sono stati confusi con i soliti mortaretti che in questo periodo disturbano la pubblica quiete. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale stazione di Cetraro e della Compagnia di Paola che hanno avviato le indagini.

L’associazione Libera dichiara “Intendiamo nuovamente sollecitare le Istituzioni preposte affinché si possa rafforzare al più presto la stazione dei carabinieri di Cetraro con una più opportuna Tenenza che garantirebbe un maggiore controllo del territorio. In piazza San Marco vi sono diverse telecamere che potrebbero fornire elementi utili per l’individuazione dei colpevoli. In piazza del Popolo in Paese le stesse telecamere sono state brutalmente rimosse, segno evidente che a molte facce note che da tempo frequentano indisturbati lo stesso luogo pubblico, avvezzi a delinquere, danno molto fastidio”.

Libera esprime solidarietà e vicinanza e ricorda che “Eugenio Galliano Iannelli, ha prontamente aderito alla nostra campagna La Libertà non ha pizzo, avviata sul territorio durante la commemorazione del quarantesimo anniversario dell’assassinio di Lucio Ferrami al quale è intitolato il nostro presidio territoriale. Infine, intendiamo esprimere tutta la nostra solidarietà, anche nei confronti del presidente e dei soci dell’Associazione eco zoofila ambientale Aeza per l’intollerabile atto vandalico che ha devastato la loro sede a Cetraro”.