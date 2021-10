«È gravissimo e inaccettabile lo sfruttamento di bambini per lo spaccio di droga, emerso nell’inchiesta Drug family, coordinata dalla Procura di Catanzaro, che ha confermato un pesante degrado culturale e sociale nel quartiere Aranceto di Catanzaro. Il fatto non può passare sotto traccia e va condannato con forza». Lo afferma, in una nota, il deputato di L’Alternativa C’è Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Affari sociali. «La magistratura – continua il deputato – ha il compito di accertare e punire i reati, mentre la politica deve creare le condizioni per un sano sviluppo della persona umana, per assicurare la dignità dei singoli e delle famiglie, per garantire una sana convivenza civile e la piena crescita sociale. Evidentemente, alle nostre latitudini permane una diffusa latitanza della politica e degli uffici preposti, se nel 2021, malgrado la bassa densità di popolazione della Calabria, si verificano questi fenomeni, tutt’altro che limitati, e ancora non si vedono investimenti significativi per il recupero dei minori che vivono in contesti di risaputa emarginazione e delle loro famiglie». «Criminalità e delinquenza – rimarca il parlamentare – vengono dalla povertà economica, culturale e sociale. Per questo è necessario un cambio di passo, intanto da parte della nuova amministrazione regionale, perché le politiche di sostegno e di inclusione abbiano maggiore respiro, a partire dalle aree urbane più problematiche. Mi auguro – conclude Sapia – che presto, appena possibile, venga nominato il Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, figura indispensabile per un valido coordinamento delle istituzioni pubbliche in favore dei minori».