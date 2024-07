Nelle prime ore della mattina del 24 luglio 2024, a Cosenza ed in altri centri del territorio nazionale, i carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, con il coordinamento della Procura della Repubblica, stanno eseguendo un provvedimento restrittivo (in carcere e ai domiciliari), emesso dal gip presso il Tribunale di Cosenza, nei confronti di 49 indagati, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti ed, altresì, per alcuni degli indagati, per delitti in materia di armi, contro la persona ed il patrimonio. L’epicentro è il quartiere San Vito, perquisizioni in corso.