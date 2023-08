Un drammatico incidente stradale si è verificato intorno a mezzogiorno in una galleria tra Bagnara e Scilla nel quale è rimasta coinvolta una bambina di sette trasportata d’urgenza al Gom di Reggio Calabria. Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte diverse vetture, ci sono anche altri feriti meno gravi, almeno cinque. Il tratto stradale è attualmente chiuso per i soccorsi e la messa in sicurezza. Sul posto le forze dell’ordine.