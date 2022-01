I rischi annunciati per tempo dall’Associazione “Città degli Ulivi” sono diventati, purtroppo, una preoccupante attualità.

La situazione dei servizi sanitari nel nostro territorio ha superato i livelli di guardia e il sistema intero è al collasso.

I Sindaci hanno continuato nella loro instancabile opera per fornire le possibili risposte alle pressanti esigenze provenienti dalle rispettive comunità ma devono prendere atto, con rammarico, che sono rimasti inascoltati gli accorati appelli e gli allarmi lanciati a più riprese.

Preso atto della drammaticità della situazione venutasi a creare il Presidente del Comitato Direttivo Francesco Cosentino, d’intesa con il Presidente dell’Assemblea Giuseppe Zampogna, ha convocato una riunione d’urgenza dell’organismo.

L’incontro è previsto per domani Venerdì 7 gennaio alle ore 16,00 e si terrà presso la sede municipale di Cinquefrondi.

La riunione servirà ad assumere le necessarie determinazioni in merito ai provvedimenti urgenti da assumere per contrastare efficacemente la grave crisi pandemica, anche in virtù del fatto che, ad oggi, non si registrano apprezzabili iniziative da parte degli organismi preposti.