Cadono sotto la scure del Commissario Straordinario dell’ASP di Reggio Calabria -dott. Gianluigi

Scaffidi- altri pezzi della sanità nella piana di Gioia Tauro. Questa volta sotto tiro si ritrovano i

punti di primo intervento territoriale di Oppido Mamertina e di Scilla, ridotti da h 24 in h 12, e la

sezione emodinamica presso la cardiologia dell’Ospedale spoke di Polistena. Mentre in altre realtà ,

come l’ASP di Vibo Valentia e l’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, si riaprono

termini di concorsi andati deserti per acquisire personale medico e superare le carenze di organico,

nell’ASP di Reggio Calabria si fa di tutto per chiudere strutture e bloccare possibili eccellenze

capaci di invertire il trend di emigrazione Sanitaria che tante risorse fa spendere alla regione

Calabria (oltre 350 milioni di euro all’anno) e alla stessa ASP di Reggio Calabria, che contribuisce

a questo debito con oltre 63 milioni di euro all’anno. E mentre l’ASP di vibo Valentia e l’ A.O.

”Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, con rispettive delibere n. 537, del 02/09/2019, e 899 del

05/08/2021, riaprono i termini di un concorso per dirigenti medici in Medicina e Chirurgia di

Accettazione ed Emergenza-Urgenza (MCAE) andato deserto, prevedendo come requisito per la

partecipazione, oltre alla specializzazione in MCAE o al terzo anno in tale specializzazione, anche il

requisito di aver lavorato da almeno 5 anni in reparti di MCAE, facendo riferimento all’art. 6 del

DPCM 06/03/2015, attuativo del D.L. 98/2011, convertito in legge 111/2011, facendo così incetta

di medici in tale disciplina; l’ASP di Reggio Calabria, non ritiene di riaprire i termini di un

concorso analogo per 18 posti, bandito con delibera n. 729, del 16/07/2021, e andato completamente

deserto; riaprendo invece, con delibera n. 1051, del 11 novembre 2021, i termini, con requisiti più

accessibili, per la partecipazione al concorso di direttore della Struttura Complessa di Cardiologia

dell’ospedale Spoke di Polistena, bandito dalla “Commissione Straordinaria di Accesso agli Atti

con delibera n. 816, del 23/10/2020 (oltre un anno fa), nella quale era prevista l’apertura della

sezione emodinamica e al quale vi sono stati già da allora diversi partecipanti, tra cui l’autorevole e

illustre figura del Dott. Vincenzo Amodeo, il cui sogno era proprio quello di portare l’emodinamica

presso la cardiologia di Polistena.

Da quanto sopra emerge in modo chiaro che la chiusura, fortunatamente rientrata, del pronto

soccorso dell’ospedale CAPT di Gioia Tauro, e il ridimensionamento dei Punti di Primo Intervento

territoriale di Oppido Mamertina e di Scilla da h 24 ad h 12 , tutti avamposti territorialmente

strategici per il contenimento delle emergenze urgenze, non sono avvenuti per caso, in seguito

all’impossibilità di recepire medici, ma ad una scelta politica che ha reso quella “coperta” così

corta da non poter coprire il mantenimento dei tre presidi. Ma da quanto sopra emerge anche un un

altro fatto particolarmente allarmante:

-perché l’ASP di Reggio Calabria non ha riaperto i termini del concorso per 18 posti di dirigenti

medici in MCAE, prevedendo requisiti meno stringenti per la partecipazione, quando vi era una

necessità impellente di reperire personale medico da adibire alle ambulanze del 118, che è ormai

risaputo circolano senza medico, e per mantenere la copertura delle emergenze urgenze presso il

pronto soccorso di Gioia Tauro e i punti di primo intervento di Oppido Mamertina e di Scilla, e

invece sono stati riaperti per la copertura del posto di direttore della S.O.C. di Cardiologia

dell’Ospedale Spoke di Polistena ove vi era stato un buon numero di partecipanti?

-Perché con la delibera 1051 dell’11 novembre 2021, di riapertura dei termini, è stata nel contempo

espressamente “cassata” la sezione di emodinamica della cardiologia di Polistena?

-Si è trattato di miopie gestionali o vi è stata una volontà precisa di favorire qualcuno a danno di

qualcos’altro e/o di qualcun altro ?

Fatto sta che nell’uno o nell’altro caso ad essere colpito duramente, anche questa volta, sarà il

diritto alla salute dei cittadini della Piana di Gioia Tauro. Ed allora, poiché non è possibile accettare

che per eventuali favoritismi o ripicche a subirne le conseguenze sia il diritto alla salute delle

persone, questa organizzazione sindacale chiede a gran voce, a tutte le istituzioni democratiche, non

da ultimo alla Procura della Repubblica competente per territorio e al neo eletto presidente della

regione Calabria Occhiuto nonché neoeletto Commissario per il rientro dal disavanzo del debito

della sanità calabrese, di fare piena luce su questi comportamenti e punire, ai sensi della normativa

vigente eventuali fatti di reato che dalla superiore esposizione possano emergere.

La Segretaria Generale FP CGIL Il segretario per la Sanità FP CGIL

Patrizia Giannotta* Vincenzo Callea*