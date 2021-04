Dramma nel Cosentino dove la scorsa notte un 20enne, positivo al Covid-19, è deceduto durante il trasporto in ospedale. Il giovane era in preda a una crisi respiratoria quando i familiari hanno allertato il 118.

Giovane, residente a Roggiano Gravina, come dicevamo era risultato positivo al coronavirus così come tutti i membri della sua famiglia manifestando sintomi lievi e per questo stava seguendo le cure nel proprio domicilio.

Ieri notte, a seguito delle difficoltà respiratorie i parenti hanno allertato i soccorritori. I sanitari hanno avvisato la rianimazione di Cosenza per prendere in consegna il giovane. Le condizioni del ragazzo si sono però aggravate sino alla sia morte.