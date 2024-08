Una vera e propria tragedia a Bisignano nel Cosentino, dove una bambina di 5 anni è morta soffocata questa mattina dopo aver mangiato mentre era a casa con i genitori. Il padre e la madre, appena accortisi di quanto stava avvenendo, sono corsi in farmacia nel tentativo di salvare la vita alla propria figliola. L’intervento dell’elisoccorso non è valso a nulla l’intervento dei sanitari giunti sul posto.

I Carabinieri della Compagnia di Rende hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti di quanto è avvenuto, mentre la Procura della Repubblica di Cosenza ha incaricato un medico legale che dovrà accertare le cause del decesso.