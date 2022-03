Terribile incidente stradale con una morte drammatica, a perdere la vita una bambina ucraina di 5 anni. Il dramma è avvenuto lungo la Statale 106 Jonica in località Cantorato a Crotone.

Un’auto nella serata di oggi, per cause ancora in fase di accertamento, dopo essere sbandata ha investito alcune persone che si trovavano al lato della carreggiata. Tra questi purtroppo anche la povera bambina di 5 anni rimasta uccisa, era da poco arrivata a Crotone con la sua famiglia ed altri profughi in fuga dalla guerra. La bimba era accompagnata da una cugina e da un conoscente della cugina, tutti ucraini giunti di recente in Italia. Solo il conoscente è rimasto ferito, ma non in gravi condizioni. Sul posto sono giunte due ambulanze ma per la piccola non c’è stata nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il medico legale. Il conducente dell’auto un 45enne, è stato condotto in Ospedale, al Pronto Soccorso, per l’espletamento degli opportuni accertamenti medici ed etilometrici.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.