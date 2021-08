Nel pomeriggio di ieri dramma di una famiglia che perde il proprio figlio a soli 11 anni, è successo nella zone del centro commerciale la galleria a Bovalino, il ragazzo si trovava su uno scooter in una via interna la ss 106 e si apprestava a uscire dal parcheggio coperto del centro commerciale quando è stato investito da un auto in transito che non si è accorta del ragazzo colpendolo in pieno.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate, e purtroppo durante il trasporto in ospedale intorno alle 17,00 il ragazzino è spirato.