Terribile risveglio ieri per la comunità di Bovalino che ha appreso della scomparsa prematura di Giuseppe Pelle, di appena 13 anni. Un infarto, nel silenzio della notte, ha strappato il ragazzino all’affetto del papà Bruno, della mamma Lucia, entrami insegnanti, e del fratello Domenico. Una notizia che ha letteralmente lasciato tutti pietrificati, un evento straziante che ha portato ad inondare la famiglia Pelle di tanto affetto e vicinanza in questo momento tremendo.

L’Amministrazione Comunale di Bovalino ha scritto che “Non ci sono parole che possano lenire un dolore così grande quando una giovane vita si spegne improvvisamente. Addolorati e uniti in preghiera, l’Amministrazione Comunale e la Garante per l’infanzia e l’Adolescenza si stringono attorno alla Famiglia Pelle per la prematura perdita del piccolo Giuseppe. Nel giorno della cerimonia funebre sarà proclamato il lutto cittadino interpretando cosi il sentimento di vicinanza e affetto di tutta la nostra comunità”.

Il funerale si svolgerà domani alle 10 nella chiesa di San Nicola di Bari.

