Draghi “Algeria partner molto importante per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo vertice è l’ultimo di una serie di incontri tra i nostri paesi, l’Algeria è un partner molto importante per l’Italia. Questo vertice sarà di grande beneficio per i nostri cittadini e le nostre imprese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa da Algeri, con il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in occasione del quarto vertice intergovernativo italo-algerino. Questo vertice ha confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico” ha aggiunto in questi mesi l’Algeria è diventato primo fornitore di gas nel nostro paese”. “La transizione energetica – ha continuato il Premier – è fondamentale per i nostri paesi e fondamentale per l’Unione Europea, con l’Algeria abbiamo collaborazioni anche su fonti energetiche”. E sull’Ucraina ha aggiunto: “L’Italia è da tempo impegnata in prima linea per sbloccare il transito di cereali dai porti del mar nero ed evitare una crisi alimentare catastrofica. Il governo italiano si è attivato subito per favorire un accordo tra Russia e Ucraina su questo tema. Gli sviluppi dei negoziati in Turchia sono un segnale incoraggiante che ora deve essere consolidato”.(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –