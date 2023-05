Un evento di cultura enograstronomica che punta su identità, accoglienza e sostenibilità quello di “Calabria terra da scoprire” promosso dal Comune di Soverato e dall’Istituto per i servizi alberghieri di Soverato con il patrocinio della Regione Calabria.

La cittadina ionica diventa protagonista della kermesse enogastronimica all’interno della quale si sigla un doppio gemellaggio con la città di Plock che ospita il sindaco Daniele Vacca, (accompagnato dalla delegata all’istruzione Caterina Gatto) e il dirigente dell’istituto alberghiero Renato Daniele che raggiunge i docenti e gli studenti soveratesi protagonisti di uno scambio culturale che si concluderà il 21 maggio.

< >.

Protagonisti della kermesse enogastronomica gli studenti e gli insegnanti dell’istituto soveratese che hanno allestito gli stand dedicati ai principali prodotti enogastronomici calabresi a marchio dop, ogp, doc alternati da postazioni destinate ai cooking show.