Il nuovo commissario ad acta della sanità calabrese, Giuseppe Zuccatelli, vanta una lunga esperienza nel campo del management sanitario. Zuccatelli, 76 anni di Cesena, è stato anche presidente dell’Agenas e ha avuto anche incarichi manageriali in Campania e Abruzzo: è arrivato in Calabria nel dicembre 2019, dopo la nomina del governo alla luce del primo “Decreto Calabria”, per guidare l’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” e l’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, inoltre per un breve periodo è stato anche commissario straordinario dell’Asp di Cosenza.

La vergogna del generale Cotticelli è sotto gli occhi tutti, era un “ciondolino” nelle mani dei burocrati della sanità calabrese. Inutile nasconderlo il fallimento della sanita’ riguarda anche i burocrati delke varie Asp calabresi. Ci vuole una rivoluzione pacifica per mandarli a casa. Insomma, uno che non sa, che i fondi covid erano di sua competenza, non merita nulla. Questo signore deve ritornare indietro i soldi del suo stipendio rubati ai calabresi. A proposito possiamo capire chi è questa Maria?