Dopo la pizza Don Zampaglione arriva anche il panino “Don Zampaglione ” lo si può degustare da domani (1 maggio) presso la panetteria “Don ” di Condofuri il cui proprietario è un giovane Gabriele Ermegellini di Condofuri che ha aperto da un mese e la cui specialità sono i panini gourmet .Gabriele ha deciso di rimanere e per questo ha intrapreso questo lavoro dignitoso che porta via tanto tempo ma da tantissime soddisfazioni. Purtroppo tanti giovani hanno lasciato le nostre terre per trovare lavoro al Nord ma ha deciso di rimanere dando così un segnale forte ai tanti giovani che lasciano la Calabria per andare al Nord. Da domani afferma potete venire a degustare il panino “Don Zampaglione “-afferma Gabriele. L ‘ho voluto dedicare a questo giovane sacerdote per la sua simpatia ed il suo essere sacerdote per Cristo e in mezzo alla gente.Un pastore deve stare in mezzo alla gente e amare tutti.il panino “Don Zampaglione “è composto da Mortadella ,stracciatella e granella di pistacchio. Nel ringraziare il proprietario per questo panino a lui dedicato Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico ha invitato tutti ad assaggiare questo l’anno a lui dedicato e le altre prelibatezze che questo esercizio presenta e ha sottolineato come il lavoro è ancora il mezzo migliore di far passare la vita.