La cooperativa Op Piana Agri guidata dal giovane imprenditore Leandro Caccamo, ha subito l’ennesimo furto della sua azienda. Fiore all’occhiello nel settore agricolo calabrese. Nella notte una banda di balordi sono entrate dentro la sede dell’azienda asportando una intera linea di produzione, da cavi a quadri elettrici ecc..Nei fatti mettendo in ginocchio l’azienda alla vigilia della produzione. Un danno enorme, che lo Stato deve dare risposte concrete in breve tempo. Non è possibile continuare a lavorare in queste condizioni, nessuno può resistere a lungo ad una offensiva della criminalità organizzata. Ci vuole una risposta concreta delle forze dell’ordine per dare credibilità ad una intera città.