I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, coadiuvati dai cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria con il cane “ENNO”, hanno arrestato un 27enne del posto per l’ipotesi di reato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti raccontano che nella prima mattinata di oggi i militari della Stazione di Corigliano Centro fermassero il ragazzo a bordo di un motoveicolo ed a seguito dei controlli effettuati, lo stesso risultasse privo della patente di guida, perché mai conseguita. Inoltre sulla base dei precedenti e delle informazioni detenute dai militari sullo stesso, si decideva di effettuare una perquisizione domiciliare, presso la sua abitazione, sita nel centro storico di Corigliano. I Carabinieri della Sezione Operativa di Corigliano Calabro, unitamente ai cinofili iniziavano una minuziosa ricerca di sostanza stupefacente, che poco dopo si concludeva con esito positivo. Infatti venivano trovati quattro dosi di cocaina già perfettamente confezionate e pronte per la vendita, nonché altre due di sostanza stupefacente del tipo marijuana e dei frammenti di hashish, tutto nascosto sul caminetto della casa. Sempre sullo stesso venivano trovati dai militari dei pezzi di carta sui cui il 27enne aveva riportato i nominativi di assuntori di droga e i relativi importi da ricevere. Sia la sostanza stupefacente che il materiale venivano sottoposti a sequestro penale. Il ragazzo, invece, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, veniva arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, nonché deferito all’A.G. per guida senza patente, perché mai conseguita, con recidiva nella medesima infrazione nell’ultimo biennio. Il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo ed affidato alla depositeria giudiziale.