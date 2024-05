Polistena il Capo Distaccamento Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco Francesco GIOVINAZZO in pensione dopo 37 anni. Il < > dei colleghi.

Il Capo Reparto Esperto Francesco GIOVINAZZO in pensione. E i colleghi lo ringraziano per i tanti anni trascorsi insieme. Assunto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’Maggio del 1985 dopo aver svolto il servizio di leva in qualità di ausiliario , ha continuato l’esperienza come vigile discontinuo. Ha vissuto un periodo lavorativo nel Corpo Forestale dello Stato per poi iniziare la sua avventura da Pompiere nel 1991 al Comando di Vercelli dopo aver partecipato al corso di formazione professionale alle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle(Roma). Il rientro a Reggio Calabria Distaccamento di Polistena nel 1992. La storia è durata circa 37 anni – scrivono i colleghi nei quali Giovinazzo ha percorso tutti i ruoli e le qualifiche riservate al personale operativo fino a giungere a quella di Capo Reparto Esperto. Istruttore di Nuoto e Salvamento a nuoto e Istruttore ATP (autoprotezione in ambiente acquatico) ha partecipato a varie emergenze nazionali. Nella sua carriera ha collezionato croce anzianità di lodevole servizio ,voti di compiacimento ed elogi come quello del Capo Dipartimento Morcone . Nel 2021 viene nominato Capo Distaccamento di Polistena ricoprendo questo ruolo con professionalità, abnegazione, coraggio e spirito di servizio. E’stato da sempre un valido organizzatore di eventi sociali, con protagonisti soprattutto i bambini, ed istituzionali, facendo sì che i Vigili del Fuoco fossero sempre più vicini alla gente. Sotto la sua guida 11 Marzo 2023 il Distaccamento di Polistena viene intitolato al Capo Reparto Salvatore FIUMARA .Giovinazzo si è sempre distinto per impegno e professionalità, ma anche e soprattutto da una < < passione>> vera e profonda verso il mestiere del Vigile del Fuoco, una passione che l’ha sempre accompagnato in questi anni, unita ad un profondo senso del dovere e del rispetto delle regole dimostrando che fare il Vigile del Fuoco è una vera “MISSIONE” al servizio del nostro paese e non, semplicemente ,un’attività lavorativa.