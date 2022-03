Donna ammazzata a San Leonardo di Cutro in un 8 marzo di sangue, fermato l’ex marito L'uomo, dopo avere concordato un incontro con l’ex moglie, dalla quale si era separato da poco più di un anno, si é messo in tasca una pistola, risultata detenuta e portata abusivamente, poi utilizzata secondo l’accusa per uccidere la donna