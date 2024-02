L’Associazione Philene conferma il suo impegno per l’educazione e lo sviluppo completo degli studenti con una significativa donazione al Liceo “V. Gerace” di Cittanova. In collaborazione con la preside e i rappresentanti del liceo, l’Associazione ha contribuito al potenziamento delle attività ricreative e sportive, arricchendo l’ambiente educativo. La Dirigente scolastica Antonella Timpano del Liceo “V. Gerace” si unisce con entusiasmo a ringraziare l’Associazione Philene per l’importante donazione di attrezzature sportive, tra cui palloni da basket e pallavolo, racchette e palline da ping pong. Questa iniziativa riflette il costante impegno di entrambe le parti nel favorire un ambiente scolastico stimolante e completo per gli studenti. I rappresentanti del liceo (Michele Spanó, Elena Montesanto, Vincenzo Antico e Giada Macrí) si uniscono al coro di gratitudine, sottolineando l’importanza di queste nuove attrezzature nel potenziare le opportunità sportive degli studenti. Presto verrà fatta un’altra donazione al Liceo Artistico, dopo quelle già fatte in passato. Grazie a questa generosa azione, il Liceo “V.Gerace” avrà la possibilità di promuovere non solo l’attività fisica, ma anche il senso di appartenenza e il benessere degli studenti. L’Associazione Philene, la preside e i rappresentanti del liceo celebrano insieme questa collaborazione che rafforza il legame tra le istituzioni educative e la comunità, offrendo nuove opportunità per la crescita e lo sviluppo degli studenti.

