Donare il sangue è un gesto semplice e veloce, ma di grande valore: una mission che da tempo DonatoriNati porta avanti su tutto il territorio nazionale. Un impegno straordinario che quest’anno riguaderà anche il 12 Aprile, giorno dedicato alle celebrazioni per il 171esimo Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. DonatoriNati ha organizzato in tutta Italia una serie di iniziative in linea con l’esserci sempre della Polizia di Stato.

Roma, Frosinone, Milano, Imperia, Padova, Treviso, Bologna, Piacenza, Cesena, Firenze, Pescara, Campobasso, Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Bari, Andria, Lecce, Siracusa, Cagliari e Reggio Calabria saranno le città in cui i DonatoriNati saranno presenti con stand informativi e raccolte straordinarie di sangue.

Quindi, dalle 8:00 alle 11:30 in piazza Italia di Reggio Calabria il Presidente DonatoriNati Calabria Carlo Figliomeni con Giuseppe PRESTO ed il cav. Vincenzo D’ACCUNTO del Direttivo, vi aspettano numerosi presso l’autoemoteca, per sostenere l’iniziativa benefica con una donazione di sangue.

“Rivolgo un appello accorato ai giovani affinché impegnino parte del loro tempo e delle loro energie per scoprire quanto può essere profondo il significato del verbo donare. Ampio è il sentimento dell’altruismo ed immensamente grande l’aiuto che concretamente si può dare al prossimo diventando donatori. La Polizia di Stato da tempo promuove e sostiene un gesto così nobile e spesso indispensabile”- afferma il Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari.

Il 12 aprile in piazza di Spagna a Roma, alle ore 12.30 presso lo stand dei DonatoriNati l’attore Can Yaman farà un appello alla donazione di sangue e la sua promessa di donazione perché Chi dona il sangue dona la vita.

Per info: Responsabile Comunicazione

ADVPS DONATORINATI POLIZIA DI STATO ONLUS