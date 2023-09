Don Puglisi, seduta straordinaria del Consiglio comunale di Palermo a Brancaccio

PALERMO (ITALPRESS) – Seduta straordinaria del Consiglio comunale di Palermo nella seconda Circoscrizione, nel piazzale Beato Pino Puglisi, a pochi giorni dal XXX anniversario della morte di Padre Pino Puglisi, che ricorre venerdì prossimo, 15 settembre.

“Lungi da inutili passerelle e da promesse vane – sottolinea il sindaco Roberto Lagalla, a margine del suo intervento – l’iniziativa del Consiglio comunale si colloca in una logica di democrazia partecipata e di rinnovata attenzione ai problemi delle periferie urbane ai quali l’amministrazione comunale è chiamata a dare risposta con la concretezza dei progetti e con la conseguente capacità di realizzazione. Abbiamo assunto impegni sostenibili che stiamo portando avanti con determinazione ma soprattutto con il prezioso contributo dei cittadini, dell’associazionismo, del volontariato e della chiesa, in una cornice di sinergia che si invera nella famosa frase di Padre Pino Puglisi: ‘Se ognuno fa qualcosa si può fare moltò, ancora oggi volano e ispiratore di un lavoro portato avanti nell’esclusivo interesse del bene comune. Ringrazio per questa iniziativa il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, il presidente della seconda Circoscrizione, Giuseppe Federico, e tutti i membri del Consiglio per la sentita partecipazione a questo importante momento di riflessione comune”.

– foto ufficio stampa Comune di Palermo –

(ITALPRESS).