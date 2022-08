Don Lugi Ciotti:’ Per un Ferragosto di risveglio e impegno “

PER UN FERRAGOSTO DI RISVEGLIO E IMPEGNO

Ferragosto è, tradizionalmente, festa di serena convivialità, ma quest’anno, più che mai, dev’essere anche momento di riflessione.

Questa torrida estate, mitigata – per chi se lo può permettere – da bagni in mare o camminate in alta quota, non può farci dimenticare chi annaspa tra le onde o arranca nei deserti, dimenticare i tanti poveri e disperati che continuano a morire per l’ingiustizia e l’indifferenza globali, per le dinamiche di potere che hanno reso la vita una variabile del “mercato”, uno strumento del profitto, un privilegio invece che un diritto.

L’augurio di un sereno Ferragosto si associ dunque al rinnovato impegno a ragionare a mente fredda e lucida anche nel caldo soffocante di questa stagione. Ragionare per costruire insieme un vero cambiamento, nel segno della corresponsabilità, della dignità e della pace. Senza più fuochi di guerra o di foreste bruciate o devastate per l’incuria e l’avidità umane.

La “vacanza” del corpo e dell’anima sia allora per tutti, nessuno escluso, occasione per dire basta, una volta per tutte, alle coscienze vacanti, inerti, sonnolente.

Buon Ferragosto a tutti affinché si torni tutti a essere comunità, parola che non fa solo rima con “umanità”, essendo l’essere comunità sostanza stessa dell’essere umani.

don Luigi Ciotti