don Giovambattista SBAGLIA (1828-1884)

Il mio ceppo proveniva da Mileto.

Dopo il terremoto del 1783

mio padre don Girolamo

sindaco dei nobili nel 1775

si trasferì a Radicena

imparentandosi coi marchesi Zerbi.

Il fermento rivoluzionario

mi fece aderire alla Carboneria

e alla Giovane Italia di Mazzini.

Convenni al talamo

con la nobile ebrea Domenica Genova

che mi diede un debole virgulto

che la romantica malattia

mi avrebbe affiancato

nell’arida terra.

Eppure ancora ascolto

tra i lauri e il silenzio

che mi accompagnano

il freddo biascicare

di curiosi astanti

che si soffermano

a contemplare il severo

busto marmoreo che mi ritrae.

Invero fui un uomo buono

dedito alla famiglia

ai possedimenti

a Dio.

La mia dimenticata lapide recita:

“Giovambattista Sbaglia

per natali per mente per carità

per sventure

chiarissimo”.