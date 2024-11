VARAPODIO, I PARROCI NEL TEMPO

dall’anno 1952 all’anno 2024

Don Antonino Di Masi, Parroco della Parrocchia Santo Stefano Protomartire e Mons. Don Rosario Formica, Parroco della Parrocchia San Nicola Vescovo, sono stati i Sacerdoti che hanno guidato le due parrocchie per più di 50 anni, precisamente Don Di Masi dal 1952 e Mons. Formica dal 1954.

Dal 1998 al 2003 la Parrocchia di San Nicola Vescovo ha avuto come Parroco Don Mino Ciano.

In 20 anni, dal 2004 al 2024, Varapodio ha avuto i seguenti sei Parroci:

Don Antonio Iamundo; Don Domenico Caruso; Don Salvatore Tucci;

Don Domenico Caruso; Don Gaudioso Mercuri; Don Giovanni Rigoli.

Un nuovo Parroco ogni 3,3 anni.

Questi dati inducono tutti – nessuno escluso – a profonda riflessione!

Per il bene di tutti, dal 1° dicembre 2024, Varapodio avrà un nuovo Amministratore Parrocchiale nella Persona di Don Benedetto Rustico a cui va un sincero augurio di lunga permanenza nella Comunità di Varapodio.