Di Clemente Corvo

Manca pochissimo a domenica, atteso appuntamento con l’importante obiettivo della Supercoppa della Regione organizzata dalla LND Calabria.

Nello stadio polivalente “Pasquale Stanganelli” di Gioia Tauro, dalle ore 15:30, andrà in scena un evento calcistico eccezionale!

Un triangolare, tre gare da 45 minuti, contro Digiesse PraiaTortora e Vigor Lamezia, le due formazioni che hanno vinto i campionati di Promozione girone A e B.

Alle 15:30 si sfideranno le formazioni ospiti;

Alle 16:30 la Gioiese affronterá la perdente della prima partita;

Alle 17:30 la stessa affronterà invece la vincente della prima partita.

In caso di parità si tireranno i calci di rigore dopo ogni incontro ed alla fine si stilerà la classifica che assegnerà la supercoppa della regione.

Per conquistare l’ambito trofeo la squadra viola dovrà mettere in campo una prestazione di quelle già espresse in questo fantastico campionato vinto!

Si potrebbe bissare la supercoppa vinta nella stagione 2012/2013 e si potrebbe concludere questa fantastica annata sportiva con la classica ciliegina sulla torta che significherebbe triplete di successi, traguardo inaspettato e per questo molto apprezzato da tutta la città.

Domenica sarà tutto pronto, i ragazzi della Gioiese e lo staff tecnico si stanno preparando con il massimo impegno, la società pianigiana sarà pronta ad ospitare le squadre ospiti ed i dirigenti della LND Calabria che hanno scelto lo stadio Polivalente “P. Stanganelli” come sede di gioco.

Sicuramente i tifosi viola non si faranno sfuggire l’occasione di animare la giornata con il loro fantastico e trascinante tifo, come fatto per tutta la stagione.

Speriamo, insomma, sia una splendida giornata e subito dopo la Gioiese, cosí come dichiarato dal dirigente Roky Tilotta, si metterà al lavoro per porre le basi per la nuova stagione di Serie D.

La prevendita dei biglietti è

disponibile nei consueti punti vendita, presso il negozio di articoli sportivi di Mister Nocera in via S.Pugliese, il Bar pasticceria “Il Capriccio” e presso il ristorante pizzeria “Real”.