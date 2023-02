DI CLEMENTE CORVO

Dopo la parentesi di mercoledì scorso di Coppa Italia con la partita di andata finita 1-1 tra la Gioiese e la Nuova Igea, la Gioiese domenica prossima ritorna a giocare in casa, ma questa volta sul campo di Rosarno, per la indisponibilità dello stadio Pasquale Stanganelli, la 22 giornata del campionato di Eccellenza contro il Rende

La squadra viola dopo l’importantissima Vittoria di domenica scorsa in casa della Morrone, aumenta il suo vantaggio in classifica dallo Scalea, grazie al pareggio ottenuto dalla squadra Cosentina contro Reggio Mediterranea . È PROPRIO IL CASO DI DIRE LA CAPOLISTA SE NE VA!

Ma la squadra di Mister Graziano Nocera sa benissimo che domenica contro il Rende, sarà una gara molto dura contro una compagine tecnicamente molto valida e che già all’andata aveva battuto la Gioiese per 1-0,

la squadra della Piana avrà certamente l’ opportunità di riscattare la sconfitta dell’ andata cercando di aumentare il distacco in classifica dalle dirette concorrenti.

Il direttore generale della Gioiese, Rocky Tilotta si è voluto soffermare sulla prossima gara della Gioiese di domenica prossima contro il Rende, ” domenica prossima ci ha detto, sul campo sintetico di Rosarno incontreremo il Rende che è un’ottima squadra, molto giovane, dove tra l’altro proprio a Rende abbiamo perso 1 a 0, una delle due sconfitte subite in questo girone di andata, ciò dimostra che questa sarà una partita difficilissima da affrontare al massimo delle nostre possibilità e al massimo della concentrazione, per portare a casa tre punti di notevole importanza per quanto riguarda il finale di stagione. Una vittoria ci potrebbe dare Tra l’altro l’ entusiasmo giusto per la gara di ritorno di Coppa Italia di mercoledì prossimo a Barcellona Pozzo di Gotto contro l’igea Virtus, per cercare di superare il passaggio del turno. Ma adesso concentriamoci sul Rende e sono certo che i nostri tifosi accorreranno a Rosarno per essere ancora una volta il dodicesimo uomo in campo ”

. I tifosi Gioiesi infatti si stanno organizzando in massa a seguire nella vicina Rosarno i propri beniamini, con il chiaro Intento di conquistare tre punti di notevole importanza.