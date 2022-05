DI CLEMENTE CORVO

È stata ufficializzata la sede dove si disputerà la finale tra Gioiese ed Amantea. Stadio di Vibo Valentia , scelta ricaduta sul prestigioso stadio Luigi Razza, in quanto oltre alle eque distanze tra le due città, si prevede una vasta presenza di pubblico vista l’importanza della posta in palio. Una gara dove non solo le tifoserie delle due squadre, ma anche molti ospiti provenienti da altre realtà saranno presenti. Una finale dove l’ esperienza nel disputare tali gare avrà certamente una rilevanza di notevole importanza, come può essere quella Del Vice Capitano della Gioiese Nello Gambi, con già quattro spareggi play – off effettuati, rispettivamente con Paganese , Vibonese, Castrovillari e Rende, tra l’altro tutti i vinti e con esperienze nella massima categoria calcistica con la casacca della Reggina.

Abbiamo chiesto al Co – Presidente della Gioiese Nicola Pulimeni,

In che modo la Gioiese in questo mese si è preparata per questa attesissima ed importante partita.

” Per quanto riguarda la preparazione, la squadra dal termine del campionato, quindi praticamente da oltre un mese si é allenata intensamente e con grande determinazione, anche perché ha dovuto sopperire alla mancanza delle partite. Tutti sanno che la Gioiese non ha disputato la fase dei play-off, in quanto avendo terminato il proprio campionato Con15 punti di vantaggio sulla terza squadra ha avuto accesso direttamente alla finalissima. Questo ha portato il mister a fare delle scelte diciamo particolari, nel senso che ha intensificato gli allenamenti proprio per non far sentire la mancanza di una gara ufficiale “.

State curando molto l’esodo dei tifosi al seguito , in quanto sapete benissimo che il pubblico Gioiese sarà l’arma determinante per questa finale ?

” Questo è un aspetto che ho sempre curato da quando è cominciata la mia esperienza nella Gioiese. Diciamo che tramite alcuni sponsor abbiamo messo a disposizione due autobus per la tifoseria, perché come ho sempre detto, la Gioiese non è né mia né di Giuseppe Raso, ma è della città di Gioia Tauro. I tifosi al nostro seguito sono un aspetto molto importante e quindi noi come società abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per averli domenica allo stadio di Vibo Valentia.

È importantissimo Insomma che la città capisca che deve sostenere la Gioiese, la Gioiese ha bisogno del suo popolo che è fondamentale. In questo campionato abbiamo espresso delle potenzialità che nessuno avrebbe immaginato, abbiamo ricreato, io in modo particolare, ho creduto molto nei settori giovanili, ed oggi diciamo che i risultati si vedono. Il mio auspicio è che tutta la città sia presente a Vibo Valentia”.

Calciatori e tecnico della Gioiese vogliono riconquistare ciò che avevano già ottenuto al termine del campionato, LA PROMOZIONE IN ECCELLENZA che solo per un errore dirigenziale gli è stata negata ” Senza dubbio, noi domenica scenderemo in campo per vincere, perché come è ben noto la Gioiese sul campo ha ottenuto ben 74 punti e non ha potuto godere della vittoria del campionato per un NOSTRO ERRORE AMMINISTRATIVO , che ci ha purtroppo penalizzati con la perdita di 3 punti a tavolino, da un ricorso presentato dal Caraffa. Ovviamente quando si svolge un campionato di vertice, come quello nostro, con una società giovanissima l’errore ahimè può accadere, ma nulla è perso ed io ho molta fiducia nei miei ragazzi. Sono sicuro che la Gioiese Domenica sera andrà nella categoria che più le compete e che assolutamente merita, andiamo a Vibo con grande determinazione, con grande rispetto verso la forte squadra avversaria, ma con un unico obiettivo che é quello di APPRODARE IN ECCELLENZA!