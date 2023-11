Incidente mortale ieri sera a Lamezia Terme. A perdere la vita Giuseppe Dattilo di 70 anni. L’uomo viaggiava a bordo della sua vettura, una Fiat 500 d’epoca, quando per cause in corso di accertamento è stato investito da un’altra auto.

L’impatto avvenuto in via Salvatore Raffaele dove il 70enne abitava non ha dato scampo alla vittima.

Inutili i soccorsi prestati all’uomo dai sanitari del 118, sulla vicenda indagano le forze dell’ordine intervenute sul posto.