DI CLEMENTE CORVO

Domani domenica 5 giugno alle ore 16, 30 Giornata Nazionale Dello Sport, sul lungomare di Gioia Tauro con inaugurazione alla presenza del Vescovo S. E. Monsignor Francesco Milito. La giornata così importante è stata voluta dalla dott.

Carmela Pedà, Fiduciaria Coni. La stessa molto soddisfatta si è così espressa: Ho voluto fortemente che una giornata così importante organizzata dal ” Comitato Olimpico Nazionale Italiano in Piazza Per la Giornata Nazionale Dello Sport” venisse celebrata anche a Gioia Tauro.

Pertanto con il Patrocinio del Comune, l’aiuto di tutti i Circoli Sportivi e le varie Associazioni, il Coni, il Cip, la Pro Loco, la Protezione Civile le Aquile Gioia Tauro, la Croce Rossa Italiana, Il C. S. I. , saremo pronti ad accogliere tutti i bambini al lungomare per un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’integrazione.