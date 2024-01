DOMENICA 21 GENNAIO:

INIZIATIVA UNITARIA DEI COMUNISTI CALABRESI A LAMEZIA TERME

Il 21 gennaio a #Lamezia Terme i comitati regionali del Partito della Rifondazione Comunista e del PCI – Partito Comunista Italiano organizzano una manifestazione pubblica che oltre a commemorare una data storica per la nascita del Partito Comunista d’Italia nel 1921 a #Livorno, si propone di rilanciare l’iniziativa politica dei comunisti sul territorio regionale attraverso una rinnovata unità di intenti.

Il “vuoto di opposizione” in #Calabria e la mancanza di politiche concrete da parte dell’esecutivo regionale nella direziona dello sviluppo e dell’occupazione per i giovani, chiamano tutti alla mobilitazione su temi e contenuti specifici.

#Sanità pubblica, #lavoro, #istruzione, #infrastrutture sostenibili, opportunità per le nuove #generazioni, #Mezzogiorno, sono questioni ancora profondamente attuali.

La necessità di determinarsi contro gli atteggiamenti negativi della politica regionale, è figlia di quel senso di #ribellione che proviamo ogni qualvolta riscontriamo che la Calabria sia manchevole di quei servizi e #diritti fondamentali che in altre regioni del #nord sono invece erogati da decenni con il massimo dell’efficienza.

Ripartiamo da qui per lanciare una nuova sfida alle attuali classi dirigenti di centrodestra e alla tenera e addomesticata politica dell’alternanza che fa capo al Partito Democratico.

Da Lamezia si apre dunque un fronte di #prospettiva che punta a vedere le forze comuniste organizzate e chi si sente liberamente #Comunista, battersi a fianco dei cittadini onesti con propositi e iniziative comuni per l’avanzamento culturale, sociale ed economico della regione Calabria.

Interverranno Francesco Guido (Pci Calabria), Lorenzo Muratore (studente universitario di Rifondazione Comunista), Letizia Nanci (FGCI Calabria), Angelica Perrone (responsabile Sanità Rifondazione Comunista Calabria), Domenico Serrao (Segretario Regionale Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea_Calabria ) e Michele Tripodi (Segreteria Nazionale PCI).

L’assemblea sarà aperta ad altri interventi non inseriti in scaletta.

PARTITO COMUNISTA ITALIANO – Calabria

RIFONDAZIONE COMUNISTA – Calabria