Tre ragazzi di Palmi partiranno domani 28 agosto per percorrere 600 km in 6 giorni con le biciclette, attraversando o i quattro parchi della Calabria (Pollino , Sila , Serre e Aspromonte). Con il treno da palmi arriveremo a Laino borgo per poi iniziare il viaggio. Vi allego alla presente i dettagli della stessa.