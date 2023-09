Fiducia e consapevolezza nei mezzi della propria squadra senza sottovalutare la forza e l’impegno degli avversari.

Con questo spirito mister Nocera ha preparato la sfida di domani che vedrà l’A.S.D. Cittanova Calcio impegnata in trasferta contro il Gioiosa Jonica.

Una partita che i giallorossi dovranno affrontare con la massima attenzione perché i padroni di casa vorranno far valere il fattore campo e riscattare la sconfitta subita nel primo turno di campionato.

In casa cittanovese permane l’entusiasmo suscitato dalle prime uscite e si ha fiducia nella prosecuzione della striscia positiva avviata con la Coppa Italia.

La squadra risponde bene alle sollecitazioni del team tecnico e della società che punta a disputare un torneo di vertice, con l’obiettivo mai nascosto del salto di categoria.

Il Presidente Contestabile e il gruppo dirigenziale che lo affianca stanno fornendo tutto il supporto necessario affinchè la squadra lavori in assoluta serenità e rimanga concentrata sugli impegni del campo.

Qualche assenza ancora non consentirà a mister Nocera di poter contare sulla disponibilità dell’intera rosa ma i tifosi giallorossi, che sicuramente saranno numerosi, sanno che assisteranno ad una prova di carattere dei loro beniamini, sperando in una bella partita che porti ad un esito positivo per i colori del cuore.