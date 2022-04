DI CLEMENTE CORVO

C’è grande rammarico nella città di Gioia Tauro, per essersi vista revocare la vittoria del girone di qualificazione del campionato Regionale under 19, vinto meritatamente sul campo dagli atleti Gioiesi e dopo una settimana revocato ed assegnato a tavolino al Gallico Catona. Certamente, le attuali normative federali devono essere riviste, totalmente modificate. Una squadra di calcio che stabilisce nell’ultima giornata di campionato di ritirarsi, come in questo caso la Vallata del Torbido, non può e non deve sconvolgere l’intero campionato, come accaduto nel girone F. È anche vero che ad una società che ritiene in maniera antisportiva di ritirarsi nell’ultima partita di campionato, dovrebbe essere applicata una sanzione nettamente superiore a quella che sarebbe il costo della trasferta, con ripercussioni negative anche nei confronti della prima squadra. I settori giovanili sono di una valenza importantissima per una società di calcio, se una qualsiasi dirigenza non riesce ad intercalarsi in tali realtà, dovrebbe andare a dirigere tutt’altre società. Continuando ad applicare queste normative, si darà atto a grandi speculazioni, che vanno certamente a discapito dei veri valori del calcio. La Federazione Nazionale, che deve prendere immediatamente visione di quanto accaduto nel campionato Regionale under 19 Calabrese, girone F, deve capire che così fecendo , oltre a permettere di falsare tanti campionati, genera tanta indignazione per la slealtà calcistica.

Nel frattempo, bisogna ricordare che domani alle ore 15,30 , l’under 19 della Gioiese presso il campo sportivo Polivalente a Gioia Tauro disputerà l’incontro di play-off contro la Cinquefrondese, per l’ accesso agli ottavi di finale, quegli Ottavi che già aveva conquistato sul campo meritatamente, e che gli sono stati revocati in maniera indecorosa. LA SOCIETÀ DELLA GIOIESE INVITA E CHIEDE IL SUPPORTO DI TUTTI I GIOIESI.