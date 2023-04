Terminerà domani, Venerdì 14 Aprile, la rassegna cinematografica promossa dalla sezione ANPI “Bibi Carrozza” di Taurianova. L’iniziativa, iniziata a gennaio con la proiezione de “Il cammino della speranza” di P.Germi e proseguita con altri film d’autore quali “Pane e Cioccolata” con Nino Manfredi, “Pummarò” di Michele Placido e “Welcome” di Philippe Lioret, si concluderà con un dibattito dal tema “Emigrazioni, tragedia senza tempo”, che andrà a ripercorrere e approfondire l’argomento dell’emigrazione che è stato filo conduttore dell’intera rassegna. Il percorso culturale concepito dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, è stato realizzato in collaborazione con il Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” di Reggio Calabria, ed ha visto la partecipazione di numerosi ospiti in sala che hanno contribuito intervenendo in apertura e chiusura di ogni proiezione. Domani, alle ore 18:00, presso il Polo Sociale Integrato di Taurianova in via Francesco Sofia Alessio, il Presidente della locale sezione “ANPI” Giuseppe Falleti, introdurrà e coordinerà il dibattito conclusivo che ospiterà la Presidente dell’”ANPI Area Metropolitana RC” Elisabetta Tripodi, il Segretario “CGIL Area Metropolitana RC” Gregorio Pititto, il rappresentante di “ResQ – People Saving People Calabria” Enzo Infantino e Noemi Asciutto, Presidente dell’associazione “Risorse” di Taurianova. L’ingresso è libero e l’iniziativa è aperta a tutti.