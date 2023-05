Performance, reading, mostre fotografiche, concerti, incontri con autori e degustazioni. E’ un programma straordinariamente ricco quello con cui l’Istituto d’Istruzione superiore “Nicola Pizi” di Palmi parteciperà quest’anno all’atteso ap-puntamento con “La notte nazionale del Liceo Classico”, giunta alla IX edizione. L’evento, che coinvolgerà una rete di 400 Licei classici in Italia e all’estero (liceo capofila il “Gulli e Pennisi” di Acireale), scatterà domani pomeriggio a partire dalle ore 18.00 quando, a Palmi, si apriranno le porte del plesso di p.zza Martiri d’Ungheria (sede del Liceo Classico). Ad accogliere i visitatori ci saranno studenti e docenti impegnati fino a mezzanotte in una ricchissima varietà di proposte culturali, tutte nel segno del tema scelto per l’edizione 2022-23: la pace.