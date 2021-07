“Il ritiro della candidatura di Maria Antonietta Ventura rappresenta per noi il punto di arrivo del nostro modo di essere fino ad oggi. Basta errori, basta con la superficialità nelle scelte, serve condivisione sia nei metodi che nella scelta del candidato presidente”. È quanto affermano, in una nota stampa congiunta, gli esponenti del gruppo ‘Io Resto in Calabria’, On. Marcello Anastasi, capogruppo in consiglio regionale; On. Graziano Di Natale, Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria e vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta; Domenico Consoli, già candidato al consiglio regionale, che così proseguono:

“Siamo stati leali e rispettosi del mandato elettorale, rappresentando la nostra parte civica in Consiglio Regionale con fermezza e determinazione.

Le nostre lotte -sottolineano- per la difesa dei diritti ci hanno visto protagonisti, soprattutto nel campo dell’emergenza sanitaria, con proposte che hanno segnato la storia della nostra Regione: Una su tutte la legge n°100”. Anastasi, Di Natale e Consoli illustrano le peculiarità della legge sopracitata, dichiarando: “Si tratta di una legge di civiltà che finalmente consente l’accesso dei familiari dei pazienti critici nelle strutture ospedaliere”. Ed ancora:

“Adesso è arrivato il momento di difendere i valori che rappresentiamo, le nostre battaglie, le nostre conquiste.

Per tali ragioni -concludono- le condizioni per condividere un percorso comune, con tutte le forze del centro sinistra calabrese, sono la condivisione di un nuovo metodo nella scelta del candidato presidente e la partecipazione attiva che inizi, realmente, dal basso”.