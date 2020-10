Mentre le amministrazioni comunali tacciono e non prendono iniziative, i lavori di realizzazione della discarica proseguono. Non abbiamo molto tempo per impedire un disastro ambientale senza precedenti nel nostro territorio: la possibile contaminazione di una sorgente che dà acqua a oltre ventimila abitanti. Dobbiamo intervenire. Subito. Ognuno di noi può farlo copiando e inviando al suo sindaco questo breve messaggio:

Caro sindaco, sono molto preoccupato per l’acqua che bevo. Ti chiedo di rassicurarmi incaricando un idrogeologo autorevole e indipendente, lontano dalla politica e dal territorio, affinché accerti o escluda rischi di contaminazione della sorgente Vina come conseguenza della realizzazione della discarica alla Zingara. Grazie!

Questi sono gli indirizzi di posta elettronica dei tre sindaci:

sindaco@comunedipalmi.it

sindaco@comune.seminara.rc.it

sindaco@comune.melicucca.rc.it