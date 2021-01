Sin dalla sponsorizzazione del SUE “Sportello Unico per l’Edilizia” fino alla messa in funzione della piattaforma, gli operatori del settore hanno guardato con interesse e soddisfazione la nascita di un sistema esclusivo che gestisse le pratiche di edilizia pubblica e privata, la cui finalità doveva era migliorare la lettura delle pratiche e velocizzare i tempi di progettazione delle opere architettoniche-ingegneristiche.

Seppur nata con i migliori presupposti, dispiace constatare che la piattaforma provoca continui problemi tenuti irrisolti.

La situazione difatti crea spiacevoli ritardi per il rilascio delle procedure autorizzative, bloccando totalmente l’iter delle opere pubbliche nei comuni calabresi, in perennemente sofferenza economico-gestionale, trovando nelle opere pubbliche l’unica fonte economica per risolvere problemi legati alla gestione cittadina, mentre i liberi professionisti che lavorano in ambiti privati non possono accedere alle offerte governative messe in campo durante la pandemia come l’eco bonus e bonus edilizi.

Purtroppo la piattaforma è l’unico mezzo per il caricamento e la trasmissione delle pratiche edili e quelle soggette a deposito per autorizzazione sismica.

Per questo gli ordini professionali degli architetti, ingegneri e geometri, si stanno mobilitando perché esigono risposte ed atti concreti che risolvano le criticità di un sistema deficitario lento e difficile da gestire.

Il settore della progettazione è già fortemente compromesso dalle note vicende pandemiche che hanno depauperato anche le categorie precedentemente ritenute privilegiate, avvilite e sfiancate dall’assenza di risposte, come nel caso in questione per una piattaforma che doveva essere la soluzione gestionale per eccellenza, invece si sta dimostrando uno strumento ostile.

Si chiede Regione Calabria di ricercare immediate soluzioni per il superamento delle problematiche legate alla piattaforma.