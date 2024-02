La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente, domenica alle ore 17.30, all’assemblea pubblica organizzata presso “Dambe So”, la Casa della dignità, nel quartiere Eranova di San Ferdinando, per discutere di diritti, dignità del lavoro e agricoltura sostenibile.

Per il consigliere metropolitano delegato all’Immigrazione, Michele Conia, «è senz’altro obbligatorio continuare a tenere sempre alta l’attenzione sul rispetto delle persone, dei lavoratori e del lavoro in un territorio particolarmente sensibile come quello di San Ferdinando, Rosarno e della Piana di Gioia Tauro più in generale».

«Siamo al fianco dei braccianti – ha sottolineato Conia – e di chi lotta, quotidianamente, per il miglioramento della qualità della propria vita. Per questo motivo sarò presente, in rappresentanza della Città Metropolitana, all’assemblea di domenica condividendone lo spirito che mira a riflettere su un prezzo giusto, equo e trasparente dei prodotti dei nostri campi e consapevole che un’agricoltura sana e di qualità passa inevitabilmente anche dal rispetto dei diritti dei lavoratori. Concetto, quest’ultimo, che contempla salari onesti ed un’accoglienza dignitosa per i braccianti».

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!