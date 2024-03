Nel corso dei lavori del Consiglio regionale, il Consigliere Cirillo ha presentato una mozione con la quale impegna il Presidente della Giunta on. Roberto Occhiuto ad investire la Conferenza permanente stato-regioni sull’annosa vicenda amministrativa relativa alle concessioni balneari di cui alla Direttiva Europea “Bolkestein”.

Nella stessa – prosegue Cirillo – interpretando il sentimento degli operatori del comparto, ho chiesto al Presidente della Giunta di fornire adeguati impulsi all’apposito tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel procedere in tempi congrui al completamento del lavoro assegnato e, in particolare, alla definitiva mappatura delle aree relative al demanio lacuale e fluviale i cui dati ancora non sono stati raccolti. Il dato mancante, al quale il tavolo tecnico dovrà adoperarsi a fornire un risultato definitivo – continua Cirillo – è fondamentale per determinare in futuro le nuove assegnazioni che da concessioni saranno riconosciute come autorizzazioni per le quali può essere previsto il rinnovo automatico. Questa procedura consentirà al comparto interessato di poter avere una visione progettuale chiara e, di conseguenza, poter svolgere l’importantissimo ruolo di operatori turistici della Calabria, superando l’attuale incertezza.

Infine – conclude Cirillo-, nella mozione è stato invitato il Presidente Occhiuto a farsi promotore sempre presso la Conferenza permanente stato-regioni affinché la stessa si doti di una metodologia di verifica dinamica, attraverso un aggiornamento ventennale mediante il quale sia possibile, rilevata l’eventuale insorgenza di variazioni positive o negative, procedere eventualmente alle future assegnazioni.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!