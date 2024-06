Dipartita di Padre Lorenzo, Casa del Padre di Potenzoni di Briatico (VV). Il cordoglio del presidente della Provincia di Vibo Valentia

“È una perdita religiosa, culturale e umana per l’intera provincia.

Religioso di temperamento e di straordinarie doti organizzative ha portato conforto e speranza a tanti fedeli. Ha risvegliato coscienze e amore per Gesù, ha operato per il bene con misericordia e generosità.

Io l’ho conosciuto negli anni del suo instancabile vigore e di recente nella malattia. Immutati: il suo sorriso, l’ironia, il rispetto per le cose belle e la capacità di leggere i cuori. Tutto ciò lo ha reso grande nella vita terrena e lo renderà altrettanto prezioso nella dimensione metatemporale”.

Corrado Antonio L’Andolina

Presidente della Provincia di Vibo Valentia