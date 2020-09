La Chiesa diocesana di Oppido Mamertina – Palmi si appresta a vivere un evento di grazia di grande risonanza e speranza con le ordinazioni presbiterali di don Giovanni Rigoli della Parrocchia San Giuseppe in Taurianova e di don Tommaso Calipa della Parrocchia San Francesco di Paola in Gioia Tauro.

Sabato 12 settembre, ai Primi Vespri della XXIV Domenica del Tempo Ordinario, nella memoria del Santissimo Nome di Maria, con l’ordinazione presbiterale di questi due giovani diaconi, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo Mons. Francesco Milito, la diocesi di Oppido Mamertina – Palmi vedrà la ripresa delle celebrazioni diocesane interrotte a causa dell’emergenza Covid 19, sempre nel rispetto delle Norme diocesane per la ripresa delle celebrazioni con il Popolo.

L’ordinazione presbiterale di don Tommaso e di don Giovanni giunge dopo il periodo che i due diaconi, in spirito di servizio, hanno vissuto inseriti nella vita pastorale delle parrocchie, don Tommaso in quella di San Nicola a Melicucco e don Giovanni nella Parrocchia Maria SS. Addolorata in Rosarno in cui, con una graduale assunzione di responsabilità, si sono adoperati per un’adeguata preparazione, ricevendo uno specifico accompagnamento in vista del presbiterato.

Giorni intensi di preparazione stanno vivendo i due con momenti di catechesi ed altre iniziative inserite nelle messe vespertine nelle loro parrocchie d’origine anche per aiutare i fedeli a riflettere sull’importanza e sulla bellezza di questa vocazione data da Dio.

Domenica 13 settembre i due nuovi presbiteri presiederanno per la prima volta l’Eucarestia, don Tommaso Calipa presso la Parrocchia di San Francesco da Paola in Gioia Tauro alle ore 18.30 e don Giovanni Rigoli presso la Parrocchia San Giuseppe in Taurianova alle ore 10.00.