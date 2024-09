Con il presente comunicato, rendo note le mie dimissioni dalla carica di Responsabile Provinciale del Territorio e di abbandonare il movimento giovanile LS. Questa scelta, maturata dopo un’attenta riflessione, è dovuta alla mia volontà di ricercare nuovi stimoli e nuovi traguardi conservando gli ideali che mi hanno sempre contraddistinto.

La militanza politica ha rappresentato per me un percorso di crescita personale e un’occasione unica per contribuire attivamente alla vita della comunità. Ho sempre creduto nel valore del confronto e nella necessità di un impegno civico volto al miglioramento del territorio. È con questo spirito che ho affrontato le sfide che mi sono state poste, sempre con l’obiettivo di portare avanti battaglie che ritenevo giuste e necessarie.

Le esperienze vissute sono state per me motivo di grande orgoglio e resteranno indelebili nel mio percorso. Anche se oggi concludo la mia esperienza all’interno del movimento giovanile LS, questo non segna la fine della mia battaglia per i valori e gli ideali in cui credo. Continuerò a lottare per ciò che ritengo giusto, convinto che il cambiamento non possa prescindere dall’impegno di ciascuno di noi.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato e che hanno condiviso con me questo percorso. La mia determinazione a contribuire positivamente alla società rimane inalterata, e sono certo che i semi piantati durante questa militanza continueranno a germogliare nel tempo.

Claudio Maria Ciacci