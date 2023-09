Nell’ottica dell’approvazione dei piani relativi al dimensionamento scolastico, triennio 2024-2027, spero si possano adottare scelte razionali a tutto vantaggio di studenti, genitori e personale scolastico. A tal proposito ho inteso scrivere una missiva alla Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, al fine di chiedere lo spostamento del distretto per le scuole di Crosia da Cariati a Corigliano-Rossano.

Com’è noto per la comunità scolastica di Crosia dipendere da Cariati è penalizzante sotto diversi aspetti. La segreteria e la presidenza sono fuori dalla portata quotidiana e questo porta disagi alle famiglie le quali si trovano costrette a recarsi spesso a Cariati per esigenze didattiche dei figli o per colloqui con il dirigente o per servizi in segreteria. Non c’è mai stato uno scambio di studenti con la città di Cariati, mentre ogni anno si registra un via vai di alunni iscritti in un primo anno nelle scuole di Corigliano-Rossano che rientrano negli anni successivi e così tantissimi alunni che dalle scuole di Crosia si iscrivono nella città più vicina. È uno scambio naturale di studenti, in essere da sempre, dato dalla facilità di spostamento e dalla breve distanza che intercorre tra Crosia e Corigliano-Rossano, che è del tutto inesistente con Cariati.

Da qua la richiesta di valutare il distacco delle scuole di Crosia dal Distretto 26 (Cariati) per aggregarle al Distretto 20 (Corigliano Rossano).