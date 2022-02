Di CLEMENTE CORVO

Da ieri sera finalmente dignità e decoro hanno illuminato la Piazza Marconi, arteria principale della Città di Gioia Tauro che fiancheggia la Stazione Ferroviaria, “Scalo di notevole importanza del mezzogiorno” . Infatti, la ditta che gestisce l’impianto di illuminazione nella Città della Piana, ha posizionato le varie lampade, questa volta tutte secondo normativa e con uguale tonalità all’interno delle 26 plafoniere che servono per illuminare la zona, anche se è rimasta purtroppo la pericolosità, in quanto le stesse plafoniere sono state lasciate in posizioni decentrate e cadenti.

Un piccolo contentino, per una città sommersa da tante problematiche, dove per l’appunto anche la sostituzione di una semplice lampada risulta un evento. Certamente c’è da fare i complimenti all’enel – sole, in quanto dopo ben 9 mesi di continue segnalazioni ricevute da tantissima gente ha partorito la dignità. Nella circostanza è doveroso segnalare che il degrado in cui si trova l’impianto di illuminazione in città si evidenzia ovunque. Infatti, sarebbe opportuno intervenire in maniera repentina nel ripristinare i tanti lampioni penzolanti , sostenuti solo dal filo del collegamento elettrico, per evitare che gli stessi cadendo comporterebbero ulteriori spese per l’acquisto di altri nuovi. Sarebbe opportuno intervenire sui tanti tratti di strade che continuano a rimanere al buio. Sarebbe opportuno intervenire su tanti tratti di impianti elettrici dove si evidenziano gravi pericolosità. Sarebbe certamente più opportuno uno specifico ed attento controllo da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti di chi dovrebbe gestire adeguatamente l’illuminazione in città, anche perché il contratto che lega l’ente pubblico con la società garantista non è di poco conto. A nostro avviso sarebbe opportuno rivedere ed attivare in maniera più funzionale, concreto e fattivo il personale altamente tecnico che si trova all’interno della stessa amministrazione, il quale sarebbe certamente di grande utilità sia sotto l’aspetto tecnico, che sotto l’aspetto economico!